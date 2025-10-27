El margen es muy ajustado.

La consultora Opción publicó este lunes un informe de opinión pública sobre la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi en su tercer trimestre.

Un 40% de los encuestados respondió “Ni buena ni mala” acerca de cómo evalúa la gestión del gobierno, mientras que el 20% la calificó como “Buena” y 16% como “Mala”. En los extremos, el 13% dijo “Muy mala” y el 6% “Muy buena”. El resto de respuestas cayeron en la categoría “No sabe/No contesta”.

Desde mayo hasta la fecha, la evaluación positiva pasó de un 30% a un 26%, mientras que la negativa subió de 19% a 29%.

Según el voto en las elecciones de octubre de 2024, la aprobación también fluctúa. Dentro de los frenteamplistas, el 52% tiene una percepción positiva del gobierno, un 41% una neutra y el 4% negativa.

La consultora señala que “quienes tienen una mirada neutra sobre la gestión continúan siendo la minoría mayor, aspecto fuertemente influido por la existencia de un segmento relevante que aún considera no tener elementos suficientes para abrir un juicio contundente sobre la labor gubernamental”.

Por otro lado, el 53% de quienes votaron a partidos de la Coalición Republicana perciben negativamente la gestión del frenteamplista. De resto, el 38% tiene una visión neutra y el 8% una positiva.

Según Opción, se observa “una diferencia notoria entre el posicionamiento actual del gobierno y el que tenía la gestión inmediatamente anterior encabezada por el expresidente [Luis] Lacalle Pou”.

“En octubre de 2020, la aprobación de gestión alcanzaba el 60%, en el marco de un contexto de fuerte respaldo a la gestión gubernamental de la pandemia, un respaldo casi total del electorado coalicionista y un nivel interesante de apoyo incluso al interior del electorado frenteamplista”, señala la compañía.

El gobierno anterior tenía una evaluación positiva del 60%, mientras que la percepción neutra se ubicó en 22% y la negativa en 15%.

La encuesta contó con una muestra de 821 casos: 408 casos entre el .13 y 17 de setiembre y 413 casos entre el 18 y 20 de octubre. El margen de error es de 3,5%.