La sede de UTEC en San José, instalada en una antigua cárcel, conmemora este miércoles 29 de octubre su aniversario con actividades abiertas a la comunidad.

De prisión a polo educativo. La sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) en San José cumple cinco años desde su inauguración y lo celebra este miércoles 29 de octubre con una jornada abierta que incluye feria de carreras, taller de programación y conversatorio con egresados.

El edificio, ubicado en Artigas y Ciganda, fue una cárcel hasta 2009. Hoy, tras una profunda transformación, alberga a 194 estudiantes y se ha convertido en un referente académico y comunitario en la región.

Una transformación con impacto

Desde su apertura en 2020, la sede ha sido símbolo de recuperación urbana y resignificación histórica. El espacio cuenta con laboratorios de informática, salones 3.0, biblioteca virtual, cafetería y accesibilidad total, incluyendo elevador y baño inclusivo.

Actualmente se dicta el Tecnólogo en Informática, carrera de tres años orientada al desarrollo de software, en alianza con la Facultad de Ingeniería de la Udelar y UTU. Ya egresaron 85 estudiantes, y el 21,6% del alumnado actual son mujeres, cifra en crecimiento que refuerza el compromiso con la equidad de género en tecnología.

Actividades abiertas a todo público

Feria de carreras (14:00 a 18:00): Participan diversas propuestas de UTEC, como Ingenierías en Logística, Mecatrónica, Energías Renovables y Agroambiental , además de programas como el Tecnólogo Químico y el Programa de Lenguas . Dirigida especialmente a estudiantes de bachillerato.

Participan diversas propuestas de UTEC, como , además de programas como el y el . Dirigida especialmente a estudiantes de bachillerato. Taller “Programando en Geogebra” (14:00): Dictado por el profesor José Soto , integra herramientas matemáticas y digitales. Abierto a quienes hayan finalizado ciclo básico , sin necesidad de conocimientos previos. Inscripciones en la secretaría de la sede.

Dictado por el profesor , integra herramientas matemáticas y digitales. , sin necesidad de conocimientos previos. Inscripciones en la secretaría de la sede. Conversatorio con egresados y estudiantes (16:00): Espacio de intercambio con experiencias laborales y proyectos personales. Participan el docente Israel Bellizzi, el coordinador de Tecnología e Innovación de la Intendencia, Martín Ponzetti, y autoridades como Daniela González, directora de UTEC Centro-sur.

La jornada será abierta a todo público, sin inscripción previa para la feria y el conversatorio. El taller requiere inscripción en la secretaría de la sede.