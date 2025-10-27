La sede de UTEC en San José, instalada en una antigua cárcel, conmemora este miércoles 29 de octubre su aniversario con actividades abiertas a la comunidad.
De prisión a polo educativo. La sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) en San José cumple cinco años desde su inauguración y lo celebra este miércoles 29 de octubre con una jornada abierta que incluye feria de carreras, taller de programación y conversatorio con egresados.
El edificio, ubicado en Artigas y Ciganda, fue una cárcel hasta 2009. Hoy, tras una profunda transformación, alberga a 194 estudiantes y se ha convertido en un referente académico y comunitario en la región.
Una transformación con impacto
Desde su apertura en 2020, la sede ha sido símbolo de recuperación urbana y resignificación histórica. El espacio cuenta con laboratorios de informática, salones 3.0, biblioteca virtual, cafetería y accesibilidad total, incluyendo elevador y baño inclusivo.
Actualmente se dicta el Tecnólogo en Informática, carrera de tres años orientada al desarrollo de software, en alianza con la Facultad de Ingeniería de la Udelar y UTU. Ya egresaron 85 estudiantes, y el 21,6% del alumnado actual son mujeres, cifra en crecimiento que refuerza el compromiso con la equidad de género en tecnología.
Actividades abiertas a todo público
- Feria de carreras (14:00 a 18:00): Participan diversas propuestas de UTEC, como Ingenierías en Logística, Mecatrónica, Energías Renovables y Agroambiental, además de programas como el Tecnólogo Químico y el Programa de Lenguas. Dirigida especialmente a estudiantes de bachillerato.
- Taller “Programando en Geogebra” (14:00): Dictado por el profesor José Soto, integra herramientas matemáticas y digitales. Abierto a quienes hayan finalizado ciclo básico, sin necesidad de conocimientos previos. Inscripciones en la secretaría de la sede.
- Conversatorio con egresados y estudiantes (16:00): Espacio de intercambio con experiencias laborales y proyectos personales. Participan el docente Israel Bellizzi, el coordinador de Tecnología e Innovación de la Intendencia, Martín Ponzetti, y autoridades como Daniela González, directora de UTEC Centro-sur.
La jornada será abierta a todo público, sin inscripción previa para la feria y el conversatorio. El taller requiere inscripción en la secretaría de la sede.