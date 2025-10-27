También el Ministerio del Interior alertó por intentos de estafa con la imagen del presidente Orsi.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, advirtió en sus redes sociales que están utilizando su imagen para cometer estafa.

«Ha llegado a mi conocimiento que está circulando un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que aparece mi imagen junto a un audio también falso, en el que supuestamente recomiendo planes del gobierno que no existen», señaló Cosse en una publicación que acompaña la captura de pantalla de la publicidad falsa.

La vicepresidenta afirmó que notificó al Ministerio del Interior por este asunto. «En estos tiempos, es importante recordar la necesidad de verificar siempre las fuentes y chequear dos o tres veces la información antes de compartirla, etc», sostuvo.

Ha llegado a mi conocimiento que está circulando un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que aparece mi imagen junto a un audio también falso, en el que supuestamente recomiendo planes del gobierno que no existen. Se trata claramente de un intento de estafa,… pic.twitter.com/IRALdMYwwr — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 27, 2025

El Ministerio del Interior emitió una advertencia a la población ante la circulación de nuevas publicaciones falsas en redes sociales que prometen inversiones fáciles o ingresos garantizados.

Según informó la cartera, una de las estafas detectadas utiliza la imagen del presidente de la República Yamandú Orsi para invitar a invertir en “Uruguay Innova (U+I)”, un supuesto programa del Ministerio de Industria.

El ministerio exhortó a no ingresar a los enlaces ni compartir este tipo de publicaciones y recordó la importancia de verificar siempre la fuente antes de hacer clic o difundir contenido.

Las personas que identifiquen publicaciones sospechosas pueden enviarlas a Verifica, el servicio de la Policía Nacional destinado a analizar y prevenir noticias falsas y estafas. El contacto oficial es 098 111 911.

“No te dejes engañar: verificá siempre la fuente antes de hacer clic o compartir. Si ves una publicación sospechosa, envíala a Verifica”, señala el comunicado difundido por el Ministerio del Interior.