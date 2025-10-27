Además, advierten sobre la peligrosidad de que menores de 16 años, conduzcan estos vehículos

El ex edil por el Partido Nacional, Marcelo Pianzzola, tiempo atrás, presentó en la Junta Departamental de San José, un proyecto que busca regular el uso de monopatines eléctricos en el departamento, con tres puntos principales: un mínimo de 16 años para conducirlo, uso de casco y chaleco reflectivo, y un sistema de frenado eficiente.

Pianzzola se refirió a la peligrosidad que conlleva que este vehículo sea utilizado por menores, afirmó que «un chiquilín con 10, 12 años, no tiene la madurez intelectual suficiente como para entender, cómo funcionan los equipos, las reglas de tránsito». Actualmente, el proyecto está a estudio de la comisión de Tránsito de la Junta.

Consultado sobre la posibilidad de que haya una libreta para los conductores de los monopatines, dijo que «no es tan fácil» aspirar a eso, debido a que «implica una mayor complejidad, porque hoy en día con el SUCIVE cualquier modificación de ese estilo, tiene que pasar a través de ese sistema».

Reflexionó que hace dos años, ya había hecho un planteo en referencia a este tema, pero que la masividad del uso del monopatín eléctrico, se ha dado en los últimos meses.