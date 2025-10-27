El dueño tendrá hasta 72 horas para presentarse ante las autoridades a recoger el animal incautado

Gonzalo Simone, titular del área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José, confirmó este lunes que la comuna tiene «todo coordinado para incautar caballos sueltos en la vía pública». Semanas atrás se informó que se venía reacondicionando el ex zoológico departamental, para alojar a estos animales, una vez sean recogidos de la vía pública.

Con esta confirmación, el mecanismo para levantar animales de la vía pública, comenzará con la denuncia al 911, de aquella persona que constate una situación que ponga en peligro el tránsito, por la presencia de equinos sueltos. Es ahí donde la Policía desplegará los mecanismos necesarios para retirar al animal, llevarlo al ex zoológico, y dar cuenta al MGAP, para realizarle los análisis sanitarios correspondientes.

Tras esto, el dueño tendrá 72 horas para poder presentarse ante las autoridades, a recoger el animal. Allí se le cobrará una multa, a cargo del ministerio el Interior. Si se constata su propiedad, lo podrá retirar, pero ya chipeado y con un pasaporte, que tendrá los datos del dueño del equino

Simone destacó que cada 4 o 5 caballos incautados, que no sean reclamados por sus propietarios, se procederá a su retiro a un predio en el departamento de Tacuarembó, donde ahí permanecerán el tiempo que sea necesario, hasta que sean enviados a remate.

Por último, remarcó que en la actualidad, se están identificando a los diferentes caballos de vecinos de San José, realizándole el chipeado, vacunándolo, y entregando un pasaporte del animal. Hizo énfasis en que «hay un servicio, en un esfuerzo 100% destinado al vecino de parte de la ISJ».