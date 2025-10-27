Fue en Nueva Helvecia, Colonia.

Una situación de gran angustia se vivió el martes 21 de octubre por la noche en el barrio Los Hoteles de Nueva Helvecia, cuando una adolescente de 14 años se encontraba sola en su vivienda y un desconocido ingresó al lugar, informó Radio del Oeste.

El hecho ocurrió sobre las 20:30 horas en una casa ubicada en la esquina de Emilio Frugoni y Olga Kher. Según relató la madre de la menor, Paola, mientras regresaban al domicilio recibieron una llamada de su hija, que hablaba en voz muy baja para avisar que había alguien dentro de la casa y que lo acababa de ver.

De inmediato, la familia se dirigió al lugar y dio aviso a la Policía, que llegó rápidamente. Al ingresar, los efectivos constataron que el intruso ya se había retirado, aparentemente por una salida en el piso superior. La adolescente, que permanecía escondida, no llegó a verle el rostro, aunque lo vio de espaldas cuando el desconocido ingresó al cuarto donde ella miraba televisión y revolvía objetos de la vivienda.

Fueron minutos de enorme tensión y que, por fortuna, el episodio no pasó a mayores, aunque pudo haber tenido consecuencias graves.

Este hecho se suma a otros episodios recientes que han generado creciente preocupación entre los vecinos de Nueva Helvecia por la inseguridad en la zona, concluye la crónica de la emisora coloniense.