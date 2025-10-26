La actividad se llevó a cabo el domingo en el marco del Día del Motociclista Uruguayo.

Este domingo se realiza una caravana de motos, que partió desde Montevideo hasta San José de Mayo, con motivo de celebrarse el Día del Motociclista Uruguayo.

Este día, se conmemora cada 27 de octubre, día en que nació el maragato Roberto Cerdeña, un referente de compañerismo y solidaridad para el motociclismo.

El punto final del recorrido fue en la intersección de rutas 3 y 11, en el monumento al motociclista.

Emocionante: en homenaje al maragato Roberto Cerdeña, una multitudinaria caravana de motoqueros unió Montevideo con San José de Mayo