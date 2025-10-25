La capacitación, acreditada por la Facultad de Medicina, buscó fortalecer el abordaje clínico integral.

El sábado 25 de octubre, la Asociación Médica de San José (AMSJ) desarrolló una nueva instancia de capacitación en salud acreditada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.

La jornada, organizada por el Comité de Educación Médica Continua de la AMSJ junto al Comité de Desarrollo Profesional Médico Continuo del Sanatorio Americano, abordó el tema “Insuficiencia cardíaca en distintos escenarios”.

Estuvo dirigida a médicos del primer nivel de asistencia, como policlínicas, servicios de emergencia y atención domiciliaria, así como a internistas, intensivistas y cardiólogos.

Durante la actividad se realizaron disertaciones, talleres de discusión de casos clínicos y una instancia plenaria, bajo la coordinación del Dr. Daniel Leyes y la Dra. Daniela Barranco, quien además participó como disertante junto a la Dra. Florencia Maglione y el Dr. Guillermo Agorrody.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Leonardo Perroni, presidente de la AMSJ, quien destacó la importancia de la descentralización en la formación continua de los profesionales de la salud, subrayando el compromiso institucional con la actualización médica permanente.