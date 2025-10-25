La alarmante situación fue expuesta por el reconocido escritor y docente Pedro Peña, quien considera ‘inconcebible’ que esto ocurra después de doce años de escolaridad.

En una contundente columna titulada "Un sistema educativo divorciado del lenguaje" publicada en Primera Hora, el reconocido escritor y docente de Literatura maragato, Pedro Peña, denuncia una crisis profunda en la enseñanza del idioma.

Peña revela que, pese a transitar doce años de escolaridad entre primaria y secundaria, los estudiantes que llegan a formación docente muestran serias carencias en comprensión lectora y escritura, lo que considera “inconcebible” en un sistema educativo que debería garantizar esas competencias básicas.

Sostiene que esta falencia priva a las personas de una herramienta esencial para pensar, expresarse y entender el mundo. Reclama mayor inversión, reflexión gramatical y una vuelta a la “magia de la palabra”, como único camino para frenar el deterioro cultural y social que, a su juicio, deriva del empobrecimiento del lenguaje:

Lo que me propongo desarrollar mínimamente en esta contratapa nace de constataciones personales en el ámbito de mi trabajo en la formación docente: se trata de la comprobación de que, año tras año y después de doce (¡12!) años de escolaridad entre primaria y secundaria, los estudiantes que ingresan a formación docente tienen cada vez menos habilidades en áreas básicas como la comprensión lectora y la escritura, por no mencionar otras áreas de elaboración más compleja, como la referente a la reflexión sobre el lenguaje que usamos desde las perspectivas gramatical u ortográfica.

Si se lo piensa seriamente, resulta inconcebible que una persona que ha estado sujeta a un sistema educativo durante doce años, cuando egresa de él, no pueda desempeñarse de una forma mínimamente competente en lectura y escritura, dos herramientas que no son solamente importantes para continuar con los estudios, sino que constituyen habilidades cuyo dominio es capaz de mejorar muchos otros aspectos de la vida humana.

Una persona que lee un texto de complejidad media y lo comprende, es decir, un texto no específico de determinada área de conocimiento, sino de lenguaje y temática generales, está mucho mejor posicionada que aquella que no tiene, repito, luego de doce años, la posibilidad de comprenderlo. Y una persona que maneje habilidades básicas de escritura puede no solamente utilizarlas para progresar en otros estudios, sino también para expresar pensamientos y sentimientos de su propia vida y, en todo caso, mejorar sus angustias y ansiedades a través de la codificación en el lenguaje. Poner en palabras pensamientos y sentimientos debería ser, a estas alturas, un derecho humano. Un derecho humano del que nuestro sistema educativo está privando a muchos de sus estudiantes.

La reflexión sobre la construcción de nuestro pensamiento a través del lenguaje, o la que corresponde a los propios mecanismos de este, es decir, la función metalingüística, están cada vez menos desarrolladas en nuestras aulas de primaria y secundaria.

En las prácticas escolares y liceales que he tenido la oportunidad de presenciar en los últimos años no se reflexiona acerca de las características que constituyen una clase de palabra, diferenciándola de otra clase con la que puede combinarse a través de mecanismos sintácticos como la concordancia o la inducción. Ya no se reflexiona acerca de las partes constitutivas de una oración, los famosos sujeto y predicado, y cada vez menos encontramos referencias a la construcción misma de la palabra a través de los distintos morfemas que pueden combinarse a una raíz para cambiarle el sentido e incluso la categoría.

Por supuesto, y me consta, que hay excepciones a esta especie de regla funesta. Por supuesto que hay docentes apasionados por las palabras. Pero un sistema educativo no puede depender del apasionamiento que algunos docentes todavía conservan como fuente de energía para su trabajo. Es necesario formar a los docentes en estos conocimientos. Es necesario invertir dinero en ello.

Si un maestro o una maestra de primer año escolar tiene que planificar y desarrollar actividades lingüísticas para veinticinco niños y niñas, cada uno con sus características y necesidades cognitivas y muchas veces materiales, no puede estar solo en esa clase. Tiene que haber alguien más. Y a ese alguien, que también estará formado, hay que formarlo, y luego pagarle por su trabajo.

La reflexión gramatical implica, en primer lugar, una reflexión sobre la formación de las palabras, su historicidad, su etimología; la conciencia de que el lenguaje es algo que trasciende a nuestra propia vida, aunada a la conciencia de que nosotros mismos somos un eslabón más en la larga cadena de transmisión lingüística.

Todo lo anterior, que muchas veces no se hacía bien, ahora, salvo excepciones, ni siquiera se hace. Hoy por hoy es posible que estudiantes que, como se ha dicho, han transitado doce años de escolaridad, no sepan dónde comienza y dónde termina una palabra, qué es una preposición y cuál es su función en una frase, o por qué es importante y significativo que las distintas partes de una oración se relacionen de forma pertinente mediante referencias, pronombres, conjunciones y concordancias.

No nos estamos refiriendo a aquello de hablar y escribir bien. En todo caso, sería hablar y escribir con conciencia lingüística. Algo que todos podríamos hacer, me parece, luego de doce años.

Y, ya que hablamos de años, que se entienda bien: me resulta igualmente inconcebible que doce años no sean suficientes y que algunos estudiantes deban repetir. La repetición es, a mi criterio, un mecanismo pernicioso y lacerante. Y, sobre todo, innecesario. Con doce años bien presupuestados, con suficientes docentes y variedad de propuestas, nadie debería repetir.

Esa falta de reflexión sobre la herramienta del lenguaje es lo que ha generado una dependencia cada vez mayor de herramientas externas a nuestra mente.

El auge de la inteligencia artificial no ha hecho sino recrudecer este panorama de irreflexiva desolación. Por supuesto que la inteligencia artificial es una herramienta válida, pero lo es siempre y cuando esté sujeta a una inteligencia propia, individual y autorreflexiva que el usuario de la lengua debería procurar, o que la sociedad en su conjunto debería procurarle.

¿Qué hacer, entonces, ante esta situación general, en la que el uso del lenguaje y la reflexión sobre él han sido y son producto de un desprestigio creciente? ¿Cómo lograr que los niños, a través de juegos, a través de actividades significativamente entretenidas y reflexivas a la vez, puedan generar una conciencia lingüística que les permita no solamente leer y comprender mejor, o escribir y expresarse de mejor manera, sino también construir su propio pensamiento de una forma más profunda y expresar sus sentimientos con mayor precisión y así entenderse a sí mismos mejor?

La respuesta tendría que ser volver sobre la palabra: saber cómo esa palabra llegó hasta nosotros siendo lo que es; qué quiere decir en su raíz; qué personas o qué culturas o qué civilizaciones fueron las primeras en usarla y qué camino ha debido recorrer hasta nuestra propia lengua en el siglo XXI; entender cómo puedo modificarla agregándole o quitándole cosas; entender cómo puedo transmutarla en otra palabra, cargándola de información si es un verbo, un sustantivo o un adjetivo, o combinándola con otras con las que es posible y hermoso combinarla.

Un poco hemos perdido la fascinación por lo que significa crecer en sociedad y aprender una lengua en todas las posibilidades que la riqueza de una lengua ofrece: posibilidades de formación de conceptos, de elaboración de ideas, de plasmación artística.

Todo comienza, en definitiva, por una comprensión de la palabra y de las distintas maneras en las que esa palabra, esa frase, esa oración, ese enunciado, ese párrafo, o ese verso, o esa línea de diálogo, pueden darle sentido a nuestra propia vida.

Nuestro sistema educativo viene prescindiendo, por comodidad, por falta de inversión, de todas estas cosas, y los resultados no son otros más que nuestro propio embrutecimiento y el embrutecimiento general de la sociedad, que se torna más violenta, tanto en las interacciones lingüísticas como en las físicas.

Sería bueno para todos volver a la verdadera magia de la palabra, a tratar de conocerla, de quererla, de cultivarla con esmero en nuestro propio pensamiento y en el pensamiento de quienes nos rodean.

Esa verdadera magia, no es magia. Es, en realidad, conocimiento. Algo que nos mejora a todos volviéndonos más humildes en la conciencia de su inabarcabilidad.