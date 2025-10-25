Los detalles del hecho según testigos.

Un hombre resultó gravemente lesionado tras un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 3, Km 76, en las primeras horas del viernes, informó la Jefatura de Policía de San José.

Según el reporte, un móvil de la Comisaría 4ta. se trasladó al lugar tras recibir la alerta de un conductor que había encontrado un vehículo accidentado. Al arribar, los efectivos hallaron al conductor dentro del auto, en evidente estado de confusión y con heridas visibles en la cabeza. Se solicitó de inmediato la asistencia médica.

Testigos del hecho relataron que el vehículo colisionó contra una columna al costado de la ruta mientras circulaba con dirección a San José de Mayo. Una ambulancia de UCOR llegó al lugar y el personal médico diagnosticó al hombre con traumatismo encefalocraneano y pérdida de conocimiento, por lo que fue trasladado al CTI de la Asociación Médica de San José.

La Sra. Fiscal de Primer Turno de Libertad se hizo presente, disponiendo actuaciones que incluyeron relevamiento fotográfico y declaración de testigos. La investigación del siniestro continúa bajo la supervisión del Ministerio Público.