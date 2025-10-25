En el barrio Exposición denuncian que desde hace meses un hombre arroja carne con veneno hacia los patios de las casas, provocando la muerte de mascotas.

Una profunda preocupación reina entre los vecinos de las calles Bolivia, Argentina, Francia, Canelones y Av. Italia, en el barrio Exposición de San José de Mayo. Desde hace casi dos años, los vecinos denuncian una serie de episodios de extrema crueldad, cometidos por un hombre que lanza bolsas con carne mezclada con veneno hacia los patios de las viviendas, provocando la muerte de perros, gatos e incluso aves que se acercan al producto.

De acuerdo con testimonios recogidos por Visión, los ataques se repiten con una periodicidad inquietante, ya que el agresor actúa, desaparece por algunos días y luego vuelve a atacar. El último episodio ocurrió el pasado viernes por la noche, reavivando el temor y la impotencia entre las familias del lugar.

Algunos residentes aseguran haber entregado registros de cámaras de seguridad y fotografías a la Policía, pero los resultados han sido escasos. “Nos preocupa que ocurra algo más grave y una persona resulte afectada”, advirtieron.

Los hechos mencionados han generado indignación. No se trata solo de la pérdida de mascotas queridas, sino del riesgo latente que representa la presencia de veneno en un barrio donde muchos niños juegan al aire libre.

Vecinos piden medidas concretas para frenar a quien —por motivos aún desconocidos— mantiene en vilo a los habitantes de la referida zona de la capital josefina. “No queremos que esto pase a mayores”, señalaron, destacando además la colaboración de una veterinaria local y de la organización Patitas Maragatas en la atención de los animales afectados.