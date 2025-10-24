Más de una decena de carreras participarán de la muestra

La sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) en San José, celebra el próximo miércoles 29 de octubre, desde la hora 16, su quinto aniversario de inauguración, consolidándose como un polo de desarrollo tecnológico y educativo para la región. Se cumplirá con el aniversario junto a la comunidad, que está invitada a una jornada de puertas abiertas en la sede (Artigas y Ciganda, San José de Mayo).

Se iniciará con un acto institucional que contará con la presencia de autoridades de UTEC, así como líderes nacionales y departamentales. Se realizará un repaso por los logros de esta casa de estudios y proyecciones sobre los desafíos para el futuro.

El protagonismo lo tendrán las voces de la comunidad: estudiantes, docentes y socios externos que compartirán sus historias de éxito, los proyectos innovadores que han desarrollado y cómo la universidad ha transformado sus caminos, aseguraron en el comunicado de invitación.

Se culminará la celebración con una feria de carreras, la cual estará desarrollándose desde las 14 a las 18 horas. Estarán presentes las siguientes carreras: Tecnólogo en Informática, Tecnólogo Químico, Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera, Tecnólogo Industrial Mecánico, Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Lácteos, Licenciatura en Análisis Alimentario (junto a emprendedores de la Cocina Comunitaria de Paysandú), Ingeniería Agroambiental, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Logística. También estará presente el Programa de Lenguas del Centro Global de UTEC.