Expertos remarcaron la importancia del diagnóstico temprano y la prevención combinada durante una jornada en el Hospital de San José.

Uruguay cuenta actualmente con unas 17.000 personas que viven con VIH, según estimaciones del Dr. Héctor González, integrante del Grupo de Estudio Uruguayo de VIH (GeUVIH). La cifra se dio a conocer este viernes 24 de octubre, durante una jornada presencial realizada en el Hospital de San José, enfocada en la formación y actualización del personal de salud.

El encuentro, organizado por el GeUVIH, reunió a profesionales del área médica para abordar temas vinculados a la situación epidemiológica del VIH en Uruguay y en el departamento de San José, así como aspectos clínicos, diagnósticos y estrategias de prevención.

La infectóloga y máster en VIH, Nancy Piñeyro, destacó que San José presenta una media “un poquito por debajo de la nacional”, aunque subrayó que la epidemia se mantiene con tasas de infección estables. “En el último año hubo casi 900 nuevos diagnósticos en todo el país”, indicó.

Por su parte, el Dr. González remarcó la relevancia del testeo y diagnóstico temprano, y recordó que existen múltiples estrategias de prevención, entre ellas el uso del preservativo y el tratamiento antirretroviral. “Cuando las personas con VIH están tratadas y logran una carga viral indetectable, no transmiten el virus. Ese es el concepto de ‘indetectable es igual a intransmisible’”, explicó.

Actualmente, los tratamientos disponibles permiten que las personas tomen un solo comprimido diario para mejorar sus defensas y reducir al mínimo el riesgo de transmisión.

La jornada incluyó presentaciones sobre epidemiología, VIH pediátrico, prevención combinada y terapias actualizadas, con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria y promover una mayor conciencia sobre la importancia del testeo en la población.