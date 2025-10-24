La investigación policial derivó en diez allanamientos simultáneos, seis detenidos y tres condenas por delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.

Tres hombres fueron condenados tras una extensa investigación llevada adelante por la Policía de San José en el marco de la “Operación Barrido Félix”, desarrollada en Ciudad del Plata. El operativo permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y decomisar armas, municiones y drogas.

El procedimiento, informado este viernes por la Jefatura de Policía de San José, se enmarca en la ampliación del Comunicado de Prensa Nº 223, emitido el pasado 29 de septiembre, tras el ingreso al Hospital Local de un hombre herido de arma de fuego.

Según el comunicado Nº 245/2025, la investigación del Área de Investigaciones de Zona II permitió identificar a varios implicados y ubicar una finca que era utilizada como centro de distribución de drogas, donde se registraba intenso movimiento nocturno.

Durante la mañana del jueves, se realizaron diez allanamientos simultáneos con apoyo del GEO, la Brigada Departamental Antidrogas, la Comisaría 11ª, la Unidad Táctica K9 y la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

En los procedimientos fueron detenidas seis personas, entre ellas dos mujeres (de 21 y 45 años) y cuatro hombres (de 38, 21, 19 y 18 años). También se incautaron seis celulares, cuatro armas de fuego, 132 municiones, 46 envoltorios de droga, una balanza de precisión y un birrodado.

Tras la audiencia en el Juzgado Letrado de Libertad de 1er. Turno, el magistrado actuante dispuso tres condenas:

Un hombre de 18 años fue condenado a cuatro años y dos meses de penitenciaría por delitos de suministro de drogas, disparo de arma en centro poblado, tráfico de armas y receptación .

fue condenado a por delitos de y . Otro, de 19 años , recibió cuatro años de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes .

, recibió por . Y un tercero, de 21 años, fue condenado a ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba por tráfico de armas y municiones.

Para los demás detenidos, la Justicia dispuso el cese de detención, y además se ordenó tapiar una de las fincas utilizadas como punto de venta de drogas.