Confirmó que habrá variaciones.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que la cartera, a través de la Dirección de Energía, está trabajando con Ursea y el Ministerio de Economía para anunciar, la semana que viene, una modificación en los precios de los combustibles, informó Telenoche.

Cardona señaló que se llevan adelante “los mismos procedimientos que se vienen realizando desde abril”, cuando se resolvió cambiar la fórmula de cálculo de valores, y se determinó que se comunicarían cada dos meses.

Ahora, puntualizó, están “sacando las cuentas”, pero adelantó que “no habrá grandes cambios. La metodología que estamos utilizando no solo dio certidumbres y no hay grandes sobresaltos”.