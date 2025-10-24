Ubicado en el corazón de la ciudad, Amalfi propone una atención moderna, cálida y centrada en la persona.

📍 Dirección: Ciganda 404, San José de Mayo, Uruguay

📞 Teléfono: 099 186 743

📧 Correo: [email protected]

Ubicado en el centro de San José de Mayo, Residencial Amalfi se consolida como una alternativa moderna y confiable en el cuidado de adultos mayores, apostando por un modelo de Atención Centrada en la Persona que prioriza el bienestar físico, emocional y social de cada residente.

“Redefinimos el concepto de hogar para adultos mayores”, sostienen desde la institución, que promueve un ambiente donde cada persona es tratada como única, fomentando la autonomía, la conexión social y la calidad de vida.

Con una propuesta integral, Amalfi ofrece servicios de rehabilitación y cuidados diurnos, pensados para acompañar tanto a los residentes permanentes como a las familias que requieren apoyo temporal o especializado.

La directora del residencial, Dinnella Pignatta, destaca que “hay detalles que hacen la diferencia, pero sobre todo cuando hablamos del bienestar de nuestros seres queridos”. Agrega que en Amalfi “se cuidan los espacios y la calidad de los servicios, con personal altamente calificado, equipos de última generación y un enfoque que prioriza sentirse cuidado, tranquilo y querido”.

Avalado por su adhesión a la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (ADERAMA), Amalfi cumple con los más altos estándares de atención, garantizando un entorno seguro, cálido y profesional.

Para quienes buscan una experiencia de vida enriquecedora, Residencial Amalfi se presenta como un espacio donde el cuidado trasciende lo asistencial, convirtiéndose en una propuesta de vida digna, activa y plena.

📍 Dirección: Ciganda 404, San José de Mayo, Uruguay

📞 Teléfono: 099 186 743

📧 Correo: [email protected]