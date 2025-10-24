Tuvo un papel relevante dentro de la organización delictiva que este lideraba.

Un video en el que aparece el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se viralizó este viernes en redes sociales. En las imágenes, Marset lanza amenazas dirigidas a Erland Ivar García López, conocido como “El Colla”, quien días atrás había declarado que el uruguayo podría encontrarse en Bolivia, informó Telenoche.

“El Colla” fue socio de Marset y tuvo un papel relevante dentro de la organización delictiva que este lideraba. Según información en poder de las autoridades bolivianas, posee al menos cuatro documentos de identidad, entre ellos una cédula uruguaya falsa.

En los últimos días, García López publicó mensajes en redes sociales en los que afirmó que su esposa había sido secuestrada por órdenes de Marset y que el narcotraficante le exigía entregársela a cambio de no dañar a su familia.

Las tensiones entre ambos se habrían originado tras diferencias dentro del grupo criminal. En respuesta a las declaraciones de “El Colla”, Marset difundió el video en el que aparece rodeado por hombres armados, advirtiéndole que no lo “sape”, término que en la jerga narco se utiliza para referirse a delatar.

“El Colla” fue uno de los socios más cercanos de Marset y participó en diversos eventos junto a él, entre ellos el cumpleaños celebrado en la clandestinidad en Paraguay en 2021. Con el tiempo, la relación entre ambos pasó de la asociación a la confrontación.