La Intendencia confirmó el calendario de inoculación para el próximo mes
La Intendencia de San José, compartió este viernes, el calendario de vacunación para el mes de noviembre, en el departamento, a través de sus policlínicos móviles y vacunatorio fijo. Se aplicarán las dosis correspondientes al certificado esquema de vacunación. A continuación, el detalle:
Vacunatorio fijo de San José de Mayo
Lunes a viernes
Laboratorio de la Intendencia (Larrañaga 404, esquina Ituzaingó)
De 09:00 a 15:00 horas.
Policlínicos móviles:
- Lunes 3
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
- Martes 4
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
- Miércoles 5
Club de niños de Santa Mónica – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Jueves 6
Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.
Parque Municipal de Ecilda Paullier – 09:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Viernes 7
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Lunes 10
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
- Martes 11
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
- Miércoles 12
Caif de Parque Postel – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Jueves 13
Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.
Oficina administrativa de la Intendencia en Rodríguez – 09:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE barrio María Julia de Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
- Viernes 14
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Lunes 17
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
- Martes 18
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
- Miércoles 19
Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Jueves 20
Merendero municipal de Playa Pascual – 08:30 a 10:45 horas.
Oficina de la Intendencia en Puntas de Valdez – 09:00 a 10:30 horas.
Oficina de la Intendencia en Rafael Perazza – 11:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Viernes 21
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Lunes 24
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
- Martes 25
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
- Miércoles 26
Policlínica Círculo Católico km 27 – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
- Jueves 27
Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.
Caif de Parque Postel – 13:30 a 15:45 horas.
- Viernes 28
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.