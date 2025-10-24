Para colaborar está habilitada la cuenta OCA Blue Nº 9676285, a nombre de Cindy Tambasco, su madre, quien expresó: “ya solo con compartir nos ayudan un montón”.

Cindy Tambasco, madre de una niña de 11 años llamada Maca, inició una campaña para poder conseguir un bañito especial adaptado que le permita realizar su higiene de forma segura y cómoda.

Maca padece discapacidades motrices y cerebrales que complican sus actividades diarias. Debido a problemas en su columna, no puede ser bañada en cualquier silla, y su familia actualmente no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el gasto de un equipo nuevo.

“Conseguir uno usado ya sería una gran ayuda”, expresó Cindy, quien detalló que el costo de un aparato nuevo ronda los 130 mil pesos.

La familia es oriunda de San José de Mayo, pero está dispuesta a viajar a cualquier punto del país en caso de encontrar un modelo disponible.

El aparato necesario es un bañito especial con soporte ergonómico y estructura metálica, diseñado para niños con movilidad reducida. “Se agradece ya solo con compartir, nos ayudan un montón”, escribió la madre al difundir su pedido.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta OCA Blue N° 9676285 a nombre de Cindy Tambasco.