La Intendencia de San José participó del Taller Nacional de Fortalecimiento Técnico en Gestión de Residuos, organizado por el ministerio de Ambiente. La actividad se realizó en el Parque de Minas, departamento de Lavalleja. En diálogo con San José Ahora, Carlos Rodríguez, director de Higiene de la comuna, manifestó que en la participación que tuvo San José en esa instancia, se explicó lo realizado en la pasada gestión de gobierno, y lo que se proyecta de cara al futuro.

Resaltó como una meta conquistada, el cierre de los vertederos a cielo abierto en San José, los cuales estaban en Ciudad del Plata, Libertad, Ecilda Paullier, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa Ituzaingó, y fueron convertidos en «eco centros o plantas de transferencia». Dijo que San José es uno de los «pioneros» a nivel nacional, en el cierre de estos basurales.

Respecto a la implementación de los contenedores intradomiciliarios, Rodríguez repasó el hecho de que en este momento hay abierta una licitación por 7.500 contenedores, que a finales de noviembre, comienzos de diciembre, terminaría el proceso licitatorio, para luego hacer la importación que lleva aproximadamente unos 90 días, y finalmente repartirlos en San José.

Esto se realizaría en una primera etapa con familias de San José de Mayo, debido a que la capital departamental necesitaría unos 15.000 contenedores, para cubrir los aproximadamente los 14.000 hogares existentes. Paralelamente, en este período de gobierno, se comenzará con el desarrollo de una política de residuos que apunte a una «clasificación selectiva» de estos.

Meses atrás, la Intendencia de San José comunicó la realización de una encuesta a vecinos de Libertad y Ecilda Paullier, para conocer su satisfacción o no, respecto del uso de estos contendores intradomiciliarios. El director dijo que «hay satisfacción de la mayoría» de la población encuestada.

En referencia a los contenedores que muchas veces se ven con la basura fuera del mismo, Rodríguez afirmó que hay ejemplares por los que se pasan 3 o hasta 4 veces por día, «los hurgadores sacan mal la basura, o a veces los vecinos no tienen un comportamiento correcto, pero lo que nadie me puede decir es que la Intendencia no pasa, lo tenemos claro, y nos lo hacen sentir los vecinos».

En otro orden de temas, comunicó que este sábado 25, en caso de que el tiempo continúe inestable, no habrá recolección de residuos voluminosos en la zona de Estación González y Juan Soler.