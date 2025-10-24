La conductora de la moto resultó con politraumatismos y fue trasladada a un centro asistencial.

Una moto colisionó con una camioneta en la intersección de San José y Veinticinco de Agosto, según informó la Jefatura de Policía de San José.

El hecho se produjo cuando la conductora del birrodado, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio e impactó contra la camioneta que salía de un estacionamiento. Personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) se hizo presente de inmediato y constató que la mujer se encontraba visiblemente lesionada.

Se solicitó asistencia médica al lugar, y un móvil de UCOR evaluó a la conductora, diagnosticándola como “politraumatizada leve”, siendo posteriormente trasladada a un centro asistencial donde recibió alta médica.

Por su parte, el conductor de la camioneta aseguró que se encontraba estacionado y al incorporarse a la vía sintió el impacto de la moto contra su vehículo. La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes.

Los inspectores de tránsito realizaron espirometría a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos, descartando consumo de alcohol al momento del accidente.