“Este video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”, comienza diciendo Sebastián Marset en una nueva grabación difundida en redes sociales en las últimas horas.

En el registro —que rápidamente se viralizó— se ve a quien sería el narcotraficante uruguayo armado, con chaleco antibalas y acompañado por hombres encapuchados y fuertemente armados. Detrás de ellos, un cartel con la inscripción “Primeiro Comando da Capital” hace alusión al poderoso grupo criminal brasileño.

“Estamos preparados para hacer guerra con el que sea”, advierte Marset, quien además agrega: “Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

El video está dirigido a Erland Ivar García López, alias “el Colla”, presunto exsocio de Marset. Días atrás, García publicó una grabación en la que denunció que su expareja —madre de su hija— y su chofer habían sido momentáneamente secuestrados, según él, por órdenes del propio Marset en Santa Cruz (Bolivia).

En aquel mensaje, “el Colla” aseguró que Marset lo había amenazado: “Me dice que entregue mi vida o que, de lo contrario, empezaría a secuestrar a mi familia más cercana”. También afirmó que el uruguayo vive en Bolivia y cuenta con protección de altos mandos policiales.

Frente a esas acusaciones, Marset respondió con nuevas amenazas:

“Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”, dice en el video, antes de remarcar: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro.”

El material fue recogido por varios medios bolivianos y paraguayos, que señalan que las imágenes habrían sido filmadas recientemente.

No es la primera vez que Marset aparece en videos difundidos públicamente. En ocasiones anteriores envió mensajes y cartas, incluso criticando a gobiernos de la región, entre ellos Uruguay.

Prófugo desde hace años, Marset fue localizado en 2023 en Santa Cruz, donde vivía junto a su familia, pero logró escapar antes de ser capturado.