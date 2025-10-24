Con “Copa de Olvido”, la cantante transforma la melancolía en música en su debut como autora.

La voz de Lourdes Zerpa ya era conocida por su hondura y su apego a las raíces del folclore uruguayo. Pero esta vez, la artista maragata decidió dar un paso distinto, íntimo, y acaso más valiente: el de mostrarse también como compositora. Copa de Olvido es la primera canción que lleva su firma, una zamba nacida —como ella misma cuenta— “de manera repentina, en medio de una charla entre amigos”, cuando la inspiración la empujó a apartarse unos minutos para escribir sin descanso hasta dar con la letra final.

“Fue una experiencia única”, confiesa. “Combiné una historia que escuché con algo de fantasía. La canción habla del desamor y de la búsqueda del olvido a través del vino”.

El videoclip, disponible en YouTube, fue filmado entre viñedos de San José y en la casa de campo de la familia Stabile Pérez. Zerpa trabajó junto a Castoria Studios en la realización, y el guion fue escrito por ella misma, con la colaboración de Francisco Misuraca, quien también participó en los arreglos musicales junto a Blas Altieri (teclado), Agustín Díaz Corrales (percusión) y Claudio Corrales (bajo).

Copa de Olvido marca un punto de inflexión en su carrera. La canción fue estrenada por primera vez en el Pre Cosquín, y ahora encuentra su versión definitiva en el videoclip. “Este tema representa el primer paso que me animo a dar como compositora”, resume Zerpa, adelantando que ya prepara nuevas obras propias.

Ganadora del primer premio en la categoría Solista del Festival de Folklore de Durazno 2025, Lourdes Zerpa confirma que su voz y su pluma avanzan al mismo ritmo, el de una artista que no teme transformar la emoción en canción.