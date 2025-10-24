La decisión fue tomada esta tarde en una multitudinaria asamblea

En la tarde de este viernes, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió desvincular al histórico sindicalista Jorge «Fogata» Bermúdez, quien estuvo al frente del sindicato como secretario general. La decisión se dio este viernes en una asamblea en la que el gremialista fue abucheado y silbado al momento de dar un discurso.

A principios de octubre la FUS le retiró la confianza al exdirigente del sindicato, luego de que una auditoría mostrara falta de comprobantes para justificar egresos de fondos del sindicato.

La FUS había mandatado a analizar los egresos de las cuentas de la organización desde 2020 a la actualidad y en primera instancia se informó de las salidas de dinero desde el 1º de mayo de 2024 al 31 de julio de 2025.

Según informó Telemundo, en esos 15 meses analizados, Bermúdez cobró $613.627 en viáticos por los que no presentó justificativos, afirmaba la actual directiva. Según consta en el documento de la auditoria, por ejemplo, sistemáticamente solicitaba dinero en forma de viático para asistir a las reuniones del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt (encuentros semanales) y de la Junasa (bimensuales). Los pedidos, que se cuentan por decenas, varían en su monto, pero nunca son menores a $2000 y alcanzan los $10.000. Desde la FUS descartaron, por ejemplo, que se trate de gastos en transporte, dado que para movilizarse utilizaba el auto y el chofer del sindicato.

A su vez se conoció que recibió en su cuenta bancaria personal dinero que debía ir a la cuenta oficial del sindicato por concepto de «Fondo de Formación». Dicho fondo es una herramienta que se financia con el aporte de las mutualistas. Cada empresa de salud debe abonar $26 por mes por trabajador no médico.