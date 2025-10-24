El edil Juan A. Menéndez (PN) planteó varias propuestas para incorporar en esa zona de la capital

El edil Juan Ángel Menéndez (PN), días atrás en la Junta Departamental de San José, planteó varias sugerencias de infraestructura para diferentes partes del Parque Rodó de San José de Mayo.

En ese sentido, sobre el Centro Diurno, sugirió analizar de qué manera se podría «techar» la parte por fuera del mismo, para que de cara al verano, se pueda continuar con las actividades, sin exponerse a las altas temperaturas que se originan por estar directamente al sol. Dijo que a corto plazo se podría solucionar con una media sombra corrediza, y más adelante concretar el techado, resaltó que si se pudiera cerrar esa parte, también sería bienvenido.

Respecto de la zona de skateboard, ubicada en la parte trasera del centro diurno, dijo que hoy hay preocupación entre los vecinos que se acercan con menores allí, debido al gran flujo de gente que concurre, no solo para hacer skate, sino para otras actividades como bicicross, «está detonado» afirmó.

Ve viable que donde funcionó la pista de autos a control remoto -que existen rampas-, se pueda generar una pista de bicicross, para descongestionar la zona de skate, y evitar accidentes por el gran cúmulo de personas que concurren a esta.

También habló de incluir la instalación de un aro de básquetbol y una circunferencia de tiro «3×3», «es un deporte con el que los jóvenes se están enganchando mucho y es una manera de modernizar el parque», concluyó.

Por último, en referencia al circuito aeróbico, planteó mejorar la iluminación, y generar señalización que ordene el tránsito de ciclistas y peatones, en concreto, que los ciclistas vayan en una dirección, y los peatones en otra, de forma delimitada.