La agencia meteorológica brasileña dijo que se pueden provocar ráfagas de vientos muy fuertes y vendavales

La agencia meteorológica brasileña Metsul, advierte que el frente frío que ingresa este fin de semana en la región puede provocar ráfagas de vientos muy fuertes y vendavales, con vientos que «podrían alcanzar velocidades de entre 50 km/h y 70 km/h».

«El avance del frente frío con lluvias y aire más frío a su paso hará que las temperaturas caigan en picada», principalmente en la jornada del sábado. En tanto, Metsul advierte que «es posible que se produzcan vendavales aislados con ráfagas cercanas o superiores a 100 km/h» en algunas zonas.

La agencia meteorológica ya había advertido a comienzos de semana un nuevo frente frío que «ganará actividad e intensificará su actividad sobre el centro de Argentina y Uruguay el viernes, lo que podría traer lluvias incluso el viernes al oeste de Rio Grande do Sul y a zonas cercanas a la frontera con Uruguay», según consignó «El País» este viernes.

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, detalló en su columna para Informativo Sarandí, cómo será la característica de la célula de tormenta que se formará este fin de semana.

«El sábado hay mucha célula de tormenta en una diagonal desde Salto hasta Maldonado. Puede producir rachas fuertes y granizo. Las temperaturas se mantendrán entre 16°C de mínima y 18°C máxima. También hay posibilidad de alguna tormenta», remarcó.