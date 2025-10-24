Dijo que en general las administraciones, tienden a enfocarse en las zonas «que se ven, en la vidriera»

El edil Emiliano Mesa por el Frente Amplio, planteó días atrás en la Junta Departamental de San José, priorizar inversiones en zonas periféricas o postergadas del departamento, de cara a la elaboración del presupuesto quinquenal.

«Lo que le proponemos a la intendenta, es que sea algo innovador a nivel de gobiernos departamentales, priorizando en su presupuesto a las zonas periféricas de las principales ciudades: Libertad, San José de Mayo, Ciudad del Plata. Las partes más postergadas a nivel de infraestructura o servicios, podríamos ser un ejemplo a nivel nacional», argumentó el edil.

Mesa reflexionó que por lo general las administraciones de gobierno, tienden a enfocarse «en las partes que se ven, en la vidriera». Trajo como ejemplo de quedarse «estancado en el tiempo» a Puntas de Valdez, solicitando inversiones para esa zona.

Respecto a prioridades para la mencionada zona, dijo que la iluminación y la poda de los árboles, son de relevancia, en concreto, el mantenimiento de los espacios públicos o calles.

Hizo un breve repaso por diferentes localidades y ciudades de San José, y manifestó que en Raigón «está saturado de basura, hay problemas con el tema de higiene», en Kiyú «totalmente abandonado». Remarcó que «todo cambiaría si en el presupuesto departamental se priorizan esas zonas».