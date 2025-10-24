Los jóvenes circulaban en motos previamente incautadas y deberán cumplir medidas de orientación y apoyo a través del INAU.



La Jefatura de Policía de San José informó este viernes que la Justicia condenó a dos adolescentes a seis meses de medidas socioeducativas por su responsabilidad en delitos de receptación.

Según el Comunicado de Prensa Nº 245/2025, los jóvenes habían sido detenidos mientras circulaban en dos motocicletas en condiciones irregulares, que habían sido previamente incautadas por Inspectores de Tránsito de la Intendencia de San José, tal como se había informado en el comunicado anterior (Nº 244).

Tras la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 1° Turno, el magistrado actuante formalizó la investigación y dictó sentencia. Uno de los adolescentes fue condenado por dos delitos de receptación, mientras que el otro fue hallado culpable de tres delitos de la misma naturaleza, ambos en grado de consumación.

La pena impuesta consiste en seis meses de orientación y apoyo, mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Las autoridades continúan trabajando para establecer el origen de los birrodados incautados y determinar si existe vinculación con otros hechos delictivos.