El dispositivo, hecho con botellas plásticas reutilizadas, busca reducir la contaminación y cuidar el ecosistema local.

Alumnos del Liceo N°3 de San José de Mayo instalaron una biobarda en el arroyo Mallada, como parte de un proyecto coordinado por la Intendencia de San José, el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Alianza Uruguaya por el Agua.

El dispositivo fue construido con botellas plásticas reutilizadas, unidas mediante red y cuerda, formando una barrera flotante que permite retener los residuos arrastrados por el agua. Su instalación se realizó entre calle Silvestre Blanco y el puente de la vía férrea, en la capital maragata.

El trabajo fue llevado adelante por estudiantes de 9°8 junto a la profesora Alejandra Ferreira, con el acompañamiento de la ingeniera Carolina Ramírez (Imfia), Mauro de la Vega (Alianza Uruguaya por el Agua) y Mauro Zunino, responsable del Centro de Educación Socioambiental de la Intendencia.

La iniciativa forma parte de un convenio firmado en 2024, que busca mejorar la gestión de los desechos sólidos urbanos en cuerpos de agua del departamento. En una segunda etapa, se prevé el monitoreo y análisis de los residuos recolectados, para evaluar la eficacia del sistema y obtener datos ambientales relevantes.