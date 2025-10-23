Los rapiñeros ingresaron con cascos al local, amenazaron con un arma de fuego y escaparon en moto.



Una violenta rapiña ocurrió en la noche de este miércoles en un comercio ubicado en inmediaciones de Avenida Brasil y Colón, en San José de Mayo, según informó la Jefatura de Policía del departamento.

De acuerdo al Comunicado de Prensa N.º 244/2025, dos sujetos ingresaron al local con cascos puestos, cerraron la puerta y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajeron el dinero de la caja registradora.

Tras hacerse con el botín, los delincuentes huyeron en una moto, sin que hasta el momento se haya informado sobre su paradero.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP), que tomó declaraciones a la víctima y a los testigos. También se hizo presente Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

La investigación quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, que procura identificar y detener a los responsables del asalto.