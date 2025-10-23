Protagonistas del hecho se mostraron preocupados por la reiterada presencia de equinos sueltos en rutas

Según informó Telenoche en horas de la tarde de este jueves, ocurrió un siniestro de tránsito múltiple en la ruta 102, entre Mendoza y Coronel Raíz, donde involucró a siete vehículos, entre ellos tres camiones. Uno de ellos volcó y el otro, en una maniobra, chocó de frente con un tercero.

Además, un auto quedó totalmente desintegrado, y otros dos, experimentaron daños importantes. Según la información primaria, el múltiple choque se produjo porque un caballo suelto fue a cruzar la ruta. Resaltaron que nueve personas fueron asistidas en el lugar, pero ninguna experimentó lesiones de entidad.

Un testigo entrevistado por ese medio, que venía por la ruta, dijo que «alguien desde un camión nos hace señas con la mano de que paremos, no sabía por qué, pero era por un caballo». El entrevistado reclamó a las autoridades mayor control en las rutas: «Tanto la Caminera, la Policía, como el Gobierno, tendrían que arreglar el tema del tránsito, porque si vas a Europa, ningún auto puede ir a 70, 80 metros del otro, y acá van uno atrás del otro, y la Caminera no ve nada, la Policía no ve nada».

Subrayó la peligrosidad de mantener caballos sueltos a los costados de rutas nacionales: «No puede haber un caballo en una ruta donde pasan 200 camiones por ahora». Otro testigo que dialogó con Telenoche, dijo haber visto como el dueño del caballo se lo llevó una vez ocurrió el siniestro. Respecto a las personas involucradas en el siniestro, confirmó que todas «salieron por sus propios medios».