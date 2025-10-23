Un sistema frontal traerá precipitaciones abundantes, rachas de viento y fuerte actividad eléctrica.



INUMET emitió un comunicado especial alertando a la población. Entre la madrugada y la mañana del viernes 24, un sistema frontal de lento desplazamiento provocará tormentas fuertes y lluvias puntualmente abundantes, afectando principalmente las regiones del litoral oeste y sur del país.

El organismo destaca que en zonas de tormenta podrán registrarse rachas de viento intenso y actividad eléctrica muy fuerte, aumentando los riesgos tanto en áreas urbanas como rurales.

Durante la noche del viernes y la mañana del sábado 25, los fenómenos incrementarán su intensidad, manteniendo la alerta en las mismas regiones.

A partir de la mañana del sábado, el sistema frontal comenzará a desplazarse hacia el noreste, generando una mejora gradual por el suroeste, aunque INUMET recomienda mantener la precaución hasta el cese de los eventos meteorológicos.