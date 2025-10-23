También la hacían sonar para anunciar el cierre de la necrópolis.

Un nuevo hecho de inseguridad genera preocupación en San José de Mayo. En las últimas horas, delincuentes se llevaron la campana del cementerio local, un elemento tradicional con el que se anunciaba la llegada de los cortejos fúnebres y el horario de cierre del recinto. Solo quedó la estructura metálica que la sostenía, ubicada en el lazo izquierdo del ingreso principal.

El robo ocurrió en el camposanto ubicado entre avenida Herrera y las calles Juan A. Lavalleja, Frugoni y Brasil.

El cementerio cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se confía en que las imágenes puedan aportar datos que ayuden a identificar a los responsables.