La Fundación 1841 reconoció al exmandatario por “su compromiso con la libertad individual, la seguridad jurídica y la competencia fiscal”.

El expresidente Luis Lacalle Pou recibió un premio de una organización internacional sin fines de lucro en “reconocimiento” a su período de gobierno (2020-2025), informó Montevideo Portal.

La Fundación 1841 entregó el galardón “Personalidad tributaria del año” al exmandatario por “su compromiso con la libertad individual, la seguridad jurídica y la competencia fiscal”.

“Durante su mandato, Luis Lacalle Pou promovió un país abierto al mundo, con estabilidad institucional, responsabilidad fiscal y fomento a la inversión. Su liderazgo refleja los valores que The 1841 Foundation promueve”, dice la organización en redes sociales.

El premio tiene la forma del obelisco de Buenos Aires y es “una obra original del artista argentino Daniel Genovesi, creada especialmente para la ocasión”.

“La pieza simboliza la unión entre libertad, responsabilidad y creación de valor, pilares de nuestra misión”, describe.

Según se explica en su sitio web, Fundación 1841 “es una organización sin fines de lucro, cuyos fondos recaudados se vuelcan en proyectos” relacionados con la seguridad fiscal y tributaria, privacidad y propiedad privada, entre otros temas.