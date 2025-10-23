El gobierno uruguayo denunció penal y civilmente a Cardama tras descubrir que la garantía presentada por la empresa era falsa y estaba vinculada a una firma dirigida por un ciudadano ruso.

El gobierno uruguayo confirmó este miércoles que iniciará acciones judiciales contra la empresa española Cardama, tras detectar indicios de fraude y estafa en el contrato por la compra de dos patrullas oceánicas valuadas en 92 millones de dólares. La decisión fue comunicada por el presidente Yamandú Orsi, quien además anunció la rescisión inmediata del acuerdo.

Según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el fraude se habría originado en la garantía presentada por la empresa, la cual resultó ser falsa. Esa documentación estaba vinculada a Ecommerce Limited, una supuesta aseguradora con sede en el Reino Unido, cuya autenticidad quedó en duda tras una investigación impulsada por el actual gobierno.

El estudio jurídico Delpiazzo ya había advertido durante la administración anterior sobre irregularidades en torno a esa firma, pero el informe no derivó en medidas concretas en aquel momento.

El rol de Ecommerce Limited y su conexión rusa

Díaz relató que viajó recientemente a Londres para obtener más información sobre la aseguradora. Allí constató que Ecommerce Limited fue dirigida por un ciudadano ruso de 54 años, Vladimir Suzdalev, quien se presenta en sus redes como un “líder de alto nivel” formado en la Universidad Estatal de Yaroslavl.

Las oficinas de la firma figuran en Zavidovo, una pequeña localidad del distrito Konakovskiy, en la región de Tver Oblast, Rusia. Sin embargo, según la información recopilada por el gobierno, entre 2022 y 2024 la empresa no tuvo actividad económica y mantuvo un único empleado contratado.

En ese mismo período, Suzdalev actualizó su perfil profesional en redes buscando trabajo, mientras Ecommerce Limited era dada de baja oficialmente en el Reino Unido, lo que confirma su inactividad y posible carácter ficticio.

Tres pagos en la mira

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el Estado uruguayo realizó tres pagos a Cardama por un total de 30 millones de dólares, monto que ahora buscará recuperar mediante acciones judiciales.

Díaz adelantó que Uruguay impulsará todas las acciones civiles y penales necesarias, tanto en el extranjero como a nivel interno, para determinar responsabilidades y posibles complicidades de funcionarios públicos en el Ministerio de Defensa y otros organismos.

La investigación sobre Cardama y la aseguradora falsa de Suzdalev abre un nuevo capítulo en una operación que, lejos de reforzar la seguridad marítima, expone una de las maniobras más graves que enfrenta el Estado uruguayo en los últimos años.