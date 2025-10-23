El presidente de la ANEP Pablo Caggiani, indicó que “la tendencia estaría cambiando”.

El promedio de faltas durante el año 2024 fue de 44 en Inicial, 29 en Primaria, 41 en Secundaria y 54 en UTU.

En diálogo con Radio Monte Carlo el presidente de la ANEP Pablo Caggiani, dijo que el monitor educativo correspondiente al 2025, presenta en una evaluación primaria, que la tendencia estaría cambiando

En este sentido, comentó que “desvincualarse del sistema educativo, no es de un día para otro, sino que es un proceso”, y por tal motivo se apuesta a que los estudiantes vuelvan a los centros educativos.



Las declaraciones se enmarcan dentro de un seminario denominado “Cuidar los sueños: experiencias y estudios sobre asistencia escolar”. que se realizó este jueves y donde el tema de la asistencia a clases fue abordado en la oportunidad.