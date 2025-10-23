Se trata de la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo. Fue en Melo.

La Justicia informó que se obtuvo en juicio oral una condena de primera instancia contra un hombre a 30 años de penitenciaría y 15 años de medidas de seguridad eliminativas por un homicidio muy especialmente agravado por femicidio e incendio, según informó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, informó Telemundo.

El caso ocurrió en marzo de 2024, cuando un hombre prendió fuego la casa con la mujer adentro, en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. La víctima, tenía 21 años. En la vivienda también estaban la hija de la mujer, de 3 años, y el agresor, en ese entonces, de 53, quien resultó con lesiones y fue detenido tras fugarse del hospital donde recibía atención.