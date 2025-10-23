También los hubo en la madrugada de este jueves

OSE informó que este viernes 24 de octubre se realizarán trabajos programados en la red de distribución de agua potable en la ciudad de San José de Mayo, lo que afectará el normal suministro en parte de la capital departamental.

La zona comprendida por las calles Eusebio Vidal al Norte, Luis Alberto de Herrera al Sur, 25 de Mayo al Este y José G. Artigas al Oeste, experimentará interrupciones o disminución de la presión del servicio entre las 05:00 y las 11:00 horas.

Desde el organismo se indicó que, una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad debido a las tareas realizadas. En caso de que persistan inconvenientes, se solicita a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de OSE al 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

OSE recordó además que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos y reprogramados para una nueva fecha.