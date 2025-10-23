En octubre se conmemora el mes rosa, mes donde se concientiza, previene y visibiliza, esta enfermedad

En el marco del mes rosa, mes de concientización, prevención y visibilización del cáncer de mama, San José Ahora dialogó con Silvina Piñeiro, licenciada en Enfermería, y también integrante del área de educación poblacional de la comisión honoraria de lucha contra el cáncer en San José.

En Uruguay se diagnostican 2.000 casos por año, mientras que en San José, 60. Piñeiro reveló que la incidencia de los casos, se estima en la detección de 5 por día, a nivel nacional.

Remarcó la importancia de mantener hábitos de vida saludables, como por ejemplo, evitando el sobrepeso u obesidad, evitar el consumo de productos ultra procesados, tabaco, nicotina, así como regular la ingesta de alcohol.

Para su prevención, «es fundamental» que las mujeres de entre 40 y 49 años, se realicen al menos una vez al año la mamografía, mientras que para aquellas de entre 50 y 74 años, dos veces.

Recordó que se deben realizar ejercicios de autoconocimiento, como lo es palparse las mamas con las yemas de los dedos, en días alejados a la menstruación, con el objetivo de controlar que no haya nada fuera de lo normal. En caso de haberlo, es importante consultar a un médico, con el objetivo de disipar las dudas.