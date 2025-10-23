La doctora Carolina Olano será la primera mujer latinoamericana en estar al frente de la WGO.

La Dra. Carolina Olano ha sido nombrada presidenta de la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO). El nombramiento se hizo oficial durante el Congreso Mundial de Gastroenterología 2025. Olano, que es profesora grado 5 de la Udelar y directora de la Unidad Académica de Gastroenterología que funciona en el Hospital de Clínicas, asumirá su cargo en enero.

Hace más de diez años que Olano ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la organización internacional, donde ingresó por invitación del profesor Henry Cohen.

La especialista dijo a Informativo Uruguay que esta distinción representa “un enorme honor y una altísima responsabilidad” y que lograr estos puestos para las mujeres es algo importante. “Voy a ser la segunda mujer en ser nombrada presidenta y la primera latinoamericana. Tuvimos un médico uruguayo en la presidencia de la organización, que fue el doctor Cohen”, comentó.

Olano destacó la importancia del cuidado de la salud digestiva, con una dieta balanceada y saludable. Hizo hincapié en dietas demasiado restrictivas innecesariamente, por supuesto teniendo en cuenta las intolerancias digestivas de algunas personas, que sí tienen restringido el consumo de determinados alimentos.

“Todos los días recibimos información sobre nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades del aparato digestivo”, dijo. Por ejemplo, con la endoscopía y el uso de la inteligencia artificial “para favorecer la detección de algunas lesiones y con el uso de dispositivos que pueden llegar al intestino delgado, como la cápsula endoscópica, que llega al intestino delgado y que cambió la historia de las enfermedades de esos siete a nueve metros de intestino que quedan por fuera de los estudios que se hacen por boca y por colon”.