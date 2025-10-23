El senador frenteamplista explicó los beneficios que tendrá para el departamento, integrarse a este sistema

El senador por el Frente Amplio, Felipe Carballo, visitó San José de Mayo, en el marco de una charla que realizó en la sede de la fuerza política, con motivo de dialogar, acerca de las prioridades presupuestales que próximamente se definirán en el Senado de la República



En diálogo con San José Ahora, se refirió a estas, y destacó para el departamento, la integración al sistema de transporte metropolitano, resaltando los beneficios que tendrá para San José, integrarse a este.

«San José se va a estar incorporando a las mejoras en los tiempos del desarrollo del transporte metropolitano, San José tiene un papel muy importante, eso va a beneficiar a las empresas, que van a tener otro tipo de respaldo, pero apuntando a la mejora de los traslados hacia la capital del país».



También se refirió a la denuncia que realizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre la empresa “Cardama”, debido a percibir “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo” en la compra de patrullas oceánicas, la cual tildó de una «gran joda».