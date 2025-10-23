El show será gratuito, con reserva de mesa sin costo (consumo en el local), y comenzará a las 21:30 hs en Ruta 3 Km 91,600, San José. La capacidad es limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación al 092054195.

La temporada de espectáculos en vivo de DE DIEZ inaugura este viernes con un show que promete humor, risas y entretenimiento para toda la familia. El personaje Tío Aldo, creación del humorista uruguayo Pablo Fabregat, llega con su espectáculo único cargado de monólogos, comentarios de actualidad y una mirada crítica de la sociedad.

El show será gratuito, con reserva de mesa sin costo (consumo en el local), y comenzará a las 21:30 hs en Ruta 3 Km 91,600, San José. La capacidad es limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Tío Aldo es un personaje reconocido por su traje blanco, peluca y estilo de humor de “vieja escuela”, que combina costumbrismo, crítica social y un ritmo frenético que mantiene al público en constante diversión. Nació en 2003 en el programa de radio Caras y más Caras de Océano FM, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un referente del humor uruguayo.

El creador, Pablo Fabregat, utiliza al personaje para expresarse con libertad y conectar con el público a través de monólogos que van desde lo cotidiano hasta lo más crítico de la sociedad.

No te pierdas esta experiencia única en DE DIEZ y disfruta de una noche de humor con el inolvidable Tío Aldo.