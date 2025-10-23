Acto que se realizó en el Club River de Panta

La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica recordaron este jueves el Éxodo del Pueblo Oriental del 23 de octubre de 1811, en un acto que se cumplió en el Club River de Panta. Los estudiantes de la Escuela N° 23, Franchesca Álvez y Damián Lecchini fueron los encargados de rememorar la fecha.

Aseguraron que fue “uno de los momentos más importantes y conmovedores de nuestra historia”. “Fue en lo que hoy es San José de Mayo donde (José Gervasio) Artigas, junto a su gente, tomó una decisión que marcaría para siempre nuestra identidad: abandonar sus hogares, sus campos, sus bienes y comenzar una marcha hacia lo desconocido”, destacaron.

Los escolares aseguraron que el Éxodo “fue el nacimiento de una identidad: la del pueblo oriental, que elige la dignidad antes que la comodidad, que camina unido cuando el futuro está en juego y que no abandona sus principios, aún en los momentos más difíciles”.

Por su parte, la maestra directora de la Escuela N° 23, Victoria Urroz, leyó el poema “Los orientales» de Idea Vilariño. Destacó que el mismo “evoca la marcha, la entrega y la convicción de quienes se levantaron en lucha por la libertad de la patria”.

La ofrenda floral al pie del busto del prócer fue colocada por el director general de Paseos Públicos, Denis Hornos; César Zunino, integrante de la dirección de Desarrollo; Néstor Díaz, presidente del Club River de Panta; y alumnos de centros educativos.

El acto cultural contó con la participación de alumnos de la Escuela N° 7 que realizaron una representación del Éxodo y de la Escuela N° 37, quienes bailaron la canción “Chacarera del rancho” de Los Nocheros. Previamente, se realizó un desfile a caballo por la zona, el que finalizó en el club.