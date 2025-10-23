Se trata de la Escuela N°89, donde los escolares tiempo atrás manifestaron el interés en conocerlo

El exjugador de la Selección Uruguaya, Cristian “Cebolla” Rodríguez, visitó este miércoles 22, la Escuela Nº 89 de Ciudad del Plata, tras un pedido «muy especial de los niños del centro educativo, quienes soñaban con compartir un momento con él» según informó el municipio de Ciudad del Plata.

Su alcalde, Richard Mariani, quien tiene buena relación con el futbolista, concretó la visita de “El Cebolla” al centro educativo. Rodríguez compartió tiempo con los alumnos: «recorrió la escuela, firmó autógrafos, se sacó fotos, y además regaló pelotas para seguir fomentando el deporte y la alegría entre los más chicos».

Cristian Rodríguez además de su pasado en la Selección, en su trayectoria como futbolista, ha defendido diferentes clubes, como por ejemplo: Peñarol, Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, y Plaza Colonia.

El lacazino, nacido el 30 de setiembre de 1985, jugó quince años en la Selección Uruguaya, debutando el 15 de octubre del 2003 en un amistoso ante México en Chicago con Juan Ramón Carrasco como entrenador y finalizando su ciclo con la Celeste, en el Mundial de Rusia 2018 con «el Maestro» Óscar Washington Tabárez como DT.