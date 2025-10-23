El empresario español dijo que el aval fue renovado en setiembre, pero olvidó comunicarlo al gobierno uruguayo. También recordó que existe una segunda garantía de ocho millones de euros emitida por el Deutsche Bank.

El empresario Mario Cardama, dueño del astillero español encargado de construir las dos patrullas oceánicas para Uruguay, reconoció que renovó el aval bancario el pasado 26 de setiembre, pero “se despistó” y no lo envió al Ministerio de Defensa.

En diálogo con El Observador, el empresario afirmó que el trámite se realizó con la entidad británica EuroCommerce, aunque admitió que “se le pasó” avisar a las autoridades uruguayas. La garantía, equivalente al 5% del contrato total de 82 millones de euros, vencía el 22 de octubre y debía ser renovada antes de esa fecha.

El hecho se conoció luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara la rescisión del contrato y el inicio de acciones legales por presunto fraude o estafa al Estado uruguayo.

Cardama sostuvo que, al conocer la decisión del gobierno, se comunicó de inmediato con un representante de EuroCommerce para obtener documentación que confirmara que el banco sigue operativo. “Si el banco cambió de dirección, tendrían que habérmelo comunicado”, señaló.

Sin embargo, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que cuando el embajador uruguayo Luis Bermúdez acudió a la dirección registrada de EuroCommerce Limited en el Reino Unido, encontró una inmobiliaria y no una entidad financiera. Además, registros oficiales británicos indican que el director de la firma es un ciudadano ruso identificado como Vladimir Suzdalev, y que la empresa estaba en proceso de ser eliminada del registro mercantil desde agosto.

Cardama insistió en que desconocía cualquier cambio en la situación de la empresa garante y aseguró que “se enteró por la prensa” del intento del gobierno de ejecutar la garantía. “No entiendo por qué nadie me avisó nada, podrían habérmelo dicho”, expresó.

El empresario defendió su accionar y remarcó que, aunque se demoró en el envío, “aún estaba dentro del plazo” para remitir la documentación al Ministerio de Defensa. Además, rechazó haber incumplido el contrato y se negó a entregar una copia del aval cuando el medio se la solicitó.

Finalmente, sostuvo que la construcción de las patrullas sigue “con normalidad”, que en enero recibirán los motores de Caterpillar, y que mantiene contacto diario con la ministra Sandra Lazo. También recordó que existe una segunda garantía de ocho millones de euros emitida por el Deutsche Bank.