Leonardo Giménez, Alberto Casas y Carlos Iglesias, componen la delegación josefina

San José dice presente en la VI Misión “Soluciones Sostenibles para la Gestión de Nuestras Ciudades”, organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la fundación Fira de Lleida, en el marco de la 23ª edición de la Feria Municipalia 2025, que se desarrolla en la ciudad de Lleida, España.

Según informó la Intendencia de San José, el espacio tiene el propósito de acercar a los municipios de América Latina «soluciones innovadoras para optimizar su gestión pública local, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que fortalezcan la gobernanza democrática, sostenible e inclusiva».

San José está representado por el secretario general de la Intendencia, Leonardo Giménez; el edil Alberto Casas, designado por la Junta Departamental; y el integrante de la UIM-San José, Carlos Iglesias.

Durante la misión, San José presentó las experiencias desarrolladas en materia de reducción y gestión integral de residuos. Entre las acciones destacadas se mencionan la puesta en marcha del nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios en varias localidades, el cierre del vertedero a cielo abierto de Ciudad del Plata y la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia.

También se subrayaron la implementación del programa de compostaje, el proyecto de recuperación de aceite usado de cocina y la instalación de ecopuntos y ecocentros en distintos puntos del departamento.