Las motos conducidas por los adolescentes habían sido previamente incautadas por Tránsito de la Intendencia de San José y circulaban sin documentación.

En la madrugada de este jueves, la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.) detuvo a dos adolescentes que circulaban con vehículos en situación irregular en Ruta 3, km 100, en dirección norte-sur.

Al ser identificados, se constató que los conductores eran un joven de 16 años y otro de 17 años, y que no contaban con la documentación habilitante para conducir.

Durante el control, los efectivos verificaron que ambos birrodados habían sido incautados previamente por el cuerpo de Tránsito de la Intendencia de San José. Los vehículos fueron incautados nuevamente y los adolescentes detenidos.

La Fiscalía de Letrada de San José de 2º Turno fue informada y dispuso las actuaciones correspondientes. Paralelamente, la Policía Científica realizó el relevamiento técnico de los vehículos. Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados a dependencias del I.N.A.U., donde permanecen a disposición de la Justicia.