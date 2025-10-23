El acto fue organizado por MEVIR y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), en el marco del proceso de regularización de viviendas construidas mediante ayuda mutua.

Casi cuarenta familias de la localidad de Villa María, en el departamento de San José, cumplieron el sueño de la casa propia. Este jueves, en el salón comunal del complejo, los vecinos firmaron las escrituras de sus viviendas, pasando a ser propietarios legales de sus hogares.

El acto fue organizado por MEVIR y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), en el marco del proceso de regularización de viviendas construidas mediante ayuda mutua.

El Dr. Andrés Lima, presidente de MEVIR, junto con autoridades departamentales y locales, acompañaron a las familias en la ceremonia y destacaron la importancia de este paso para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho a la vivienda digna.

Para las familias, firmar la escritura significa más que un documento: representa seguridad, tranquilidad y la certeza de que sus hogares son definitivamente suyos. Desde MVOT y MEVIR resaltaron que este tipo de iniciativas fortalece la vida comunitaria y apoya el desarrollo del medio rural.