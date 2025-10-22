El enfrentamiento involucró a unos diez jóvenes en pleno centro de Libertad; uno resultó lesionado con un arma blanca.



Una riña entre varios adolescentes ocurrida el pasado 20 de octubre en Libertad terminó con un joven herido y varios detenidos, según informó la Jefatura de Policía de San José en su Comunicado de Prensa N.º 243/2025.

El hecho se registró en las inmediaciones de Veinticinco de Agosto y General Medina, cuando un ciudadano alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre una pelea generalizada en la vía pública.

Al arribar los móviles de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) y de la Comisaría 7ma., los efectivos constataron un disturbio que involucraba a unos diez jóvenes, uno de ellos con visibles lesiones.

Tras controlar la situación, los policías identificaron a los participantes, entre los que había cinco menores y cuatro mayores de edad. Todos fueron trasladados a la seccional, mientras que el herido fue conducido al centro asistencial local.

Según el parte médico, el joven presentaba una “lesión punzante en la cara posterior lateral del muslo derecho” y fue dado de alta tras recibir asistencia.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes. Finalizadas las mismas, se intimó a los progenitores de los menores involucrados al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.