La Fundación Pérez Scremini confirmó que es un tratamiento «innovador» que «combate y destruye al cáncer»

La Fundación Pérez Scremini presentó la primera terapia celular CAR-T realizada íntegramente en Uruguay, un tratamiento innovador que modifica células del propio paciente para combatir y destruir el cáncer. Por primera vez, ofrece una alternativa gratuita a niños y adolescentes sin opciones terapéuticas.

“Este logro es fruto de años de trabajo y dedicación. Lo más importante es ver felices a los pacientes y sus familias”, destacó el médico asesor de la fundación, Ney Castillo.

La primera en recibir el tratamiento fue Diana, una adolescente con recaída de leucemia, quien completó exitosamente el proceso y retomó su vida cotidiana. Su caso marca un antes y un después en la lucha contra el cáncer infantil en la región.

“Al principio estaba asustada porque era nuevo, pero después me di cuenta de que era un privilegio poder acceder a este tratamiento. Las enfermeras, los médicos fueron un apoyo todo el tiempo”, contó Diana.

El proyecto contó con el apoyo de la Fundación Maestro Cares, cofundada por el artista global Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, quienes donaron el equipamiento especializado necesario para realizar la terapia.